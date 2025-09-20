Jaume Duch defensa la projecció a l'estranger de la cultura catalana com una "força integradora"
El conseller d'Unió Europea intervé a Londres en una jornada de tradicions catalanes, coincidint amb el desè aniversari dels Castellers of London
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha expressat la importància de la projecció de la cultura catalana a l'exterior com una "força, viva, creativa i integradora". El conseller ha assistit a la jornada de cultura catalana organitzada a Londres per la Delegació del Govern al Regne Unit i Irlanda.
L'acte ha coincidit amb el desè aniversari dels Castellers of London, que han actuat acompanyats de la Colla Joves Xiquets de Valls i dels Mannekes de Brusel·les. També s'ha organitzat un cercavila popular i activitats de la mà de l'Escola Catalana de Londres, com el recital de la coral London Catalan Choir.
Duch ha declarat que la cultura popular i les tradicions vives "parlen un llenguatge universal, que transcendeix fronteres i uneix generacions".