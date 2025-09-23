TEATRE
La nova edició de Lo Microfest, amb 3 propostes
Amb una companyia de Lleida i, per primera vegada, una procedent de València. Aquest dissabte, a La Saleta de Lleida
Dissabte vinent torna el festival de microteatre Lo Microfest en l’edició número 12 a la sala alternativa d’arts escèniques La Saleta, al carrer Ballester de Lleida, on el públic podrà gaudir de peces de petit format, de proximitat i de curta durada (menys de 30 minuts). Seguint la línia de la passada edició el mes de maig, La Saleta torna a apostar pel talent de les noves companyies emergents de tot el territori de parla catalana i, per això, en aquesta ocasió el certamen comptarà al seu cartell per primera vegada amb una proposta procedent de València. Així, el programa de Lo Microfest oferirà tres peces teatrals de la companyia Maria Andrés, d’Alcoi; els barcelonins Cia. (Des)Carrilats i les lleidatanes Blau Terés i Júlia Pallarés. Des de les 12.00 i fins a les 21.30 h se succeiran diferents sessions de cada un dels tres espectacles, en els quals s’alternaran l’humor, el clown, el musical i el teatre reflexiu i reivindicatiu. El mateix dissabte es podran adquirir les entrades a taquilla a un preu de 5 euros per espectacle o el pack dels tres per 14 euros. De forma anticipada es poden comprar a la pàgina web de La Saleta (www.lasaletalleida.com) per 12 euros fins aquest divendres.
El duo d’actrius lleidatanes oferirà el muntatge Ser bonica, en el qual, a partir del text Pretty, de Neil Labute, exploren com, en una relació lèsbica, sense la prestigiosa “mirada masculina”, l’ideal de bellesa canònica continua provocant malentesos i inseguretats.
Per la seua part (Des)Carrilats protagonitzaran Les últimes vegades, una obra en la qual un programa de ràdio celebra la seua edició 250 amb la convidada del primer dia i el presentador revela sobre ella una notícia que no es podia fer pública. I la convidada n’oferirà una altra en directe: que deixa la seua parella, el mateix presentador.
Finalment, l’actriu valenciana Maria Andrés interpretarà Límit, un muntatge en el qual es llança a explorar tot allò que no ens atrevim a fer a través del clown, el llenguatge més absurd, poètic i atrevit.