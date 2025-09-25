MÚSICA
Campo, a la Ribagorça oscenca, celebra dissabte la tercera edició del Festival Riada
La localitat de Campo, a la comarca aragonesa de la Ribagorça, celebrarà aquest dissabte la tercera edició del Festival Riada. Es tracta d’un certamen que recorda la lluita que els seus veïns van portar a terme entre el 1976 i el 1986 en contra de la construcció del pantà Lorenzo Pardo, que havia d’inundar aquest poble així com una desena de localitats del Pirineu. El festival se celebrarà al pati de les escoles i el local social de Campo i comptarà amb les actuacions de Mallazo, Escombro, Birrólogos, Ni Zorra!, Ronda La Craba i els DJ Cuca de Mundi i JoseK.
A part de les actuacions musicals també es projectarà el documental Por una montaña digna, realitzat pel Moviment per la Dignitat de la Muntanya. També hi haurà una exposició fotogràfica sobre la lluita veïnal contra el pantà, un dinar popular i un mercadillo d’entitats. L’entrada al festival té un preu de cinc euros.
El certamen l’organitza l’associació Campo 29 de Septiembre en col·laboració amb l’ajuntament de la localitat. En la primera edició del 2023 va aconseguir congregar més d’un miler de persones i grups com La Ronda de Boltaña o Ixo Rai!. L’any passat hi van assistir més de 800 persones i van actuar grups com Au d’Astí! o Mallazo, que repeteix aquest any.