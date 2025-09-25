MUNICIPIS
Suport de la Diputació a la casa museu de Pedrolo
Tàrrega busca finançament
L’ajuntament de Tàrrega avança en el projecte per convertir en casa museu l’habitatge familiar on l’escriptor Manuel de Pedrolo va passar la seua infància i joventut. El consistori preveu aprovar abans de final d’any el projecte executiu per iniciar les obres com més aviat millor. Després d’una visita a l’edifici, el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, va expressar ahir el compromís de la institució amb la futura instal·lació cultural, destacant el valor de conservar i fer visitable la casa on Pedrolo va viure i va formar la seua visió del país i del món. Talarn va recordar que a Lleida també existeix l’Espai Pedrolo de Concabella on “justament des de la Diputació estem treballant en la catalogació del material”. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va subratllar que es tracta d’un projecte “estratègic i ambiciós” que requerirà la complicitat d’altres administracions i que suposarà un actiu cultural per a Tàrrega, Lleida i Catalunya. També va recordar que la casa conserva la biblioteca familiar de l’autor. El 12 de setembre la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ja va visitar l’immoble per estudiar vies de suport per part de la Generalitat.