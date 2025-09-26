LLIBRES
Jaume Clotet presenta a Lleida el seu nou thriller històric
La novel·la ‘La calavera de l’apòstol’
L’escriptor i periodista barceloní Jaume Clotet (1974) va presentar ahir a la llibreria Caselles de Lleida La calavera de l’apòstol (Columna, en castellà a Destino), una novel·la plena d’enigmes religiosos, intrigues ocultes i revelacions impactants amb què l’autor segueix la línia de La germandat de l’àngel caigut, que va publicar a començaments de l’any passat. En l’acte de presentació, Clotet va estar acompanyat per la directora de SEGRE, Anna Sàez.
Clotet va explicar com aquella història protagonitzada pel monjo benedictí de Montserrat Bernat Balaguer i la subinspectora dels Mossos Berta Bosch s’ha convertit en una trilogia, que l’autor culminarà l’any que ve, a les portes de Sant Jordi, amb la publicació del tercer llibre de la sèrie, L’espasa del rei.
Així, en aquesta segona novel·la, l’autor manté dos fils narratius: completa la història iniciada a la primera obra amb Satanàs capturat a Montserrat, mentre que obre una segona trama sobre una conspiració en el si de l’Església catòlica. Això sí, Clotet assegura aquest llibre, La calavera de l’apòstol, “pot llegir-se sense conèixer el primer títol”.