El nou festival de Cardós arranca avui amb canvi ‘obligat’ de nom

Com a mesura cautelar arran d’una interlocutòria judicial instada pel Tabaca Film Fest

Sessió prèvia dissabte passat, amb el nom anterior de l'esdeveniment. - AJUNTAMENT DE VALL DE CARDÓS

Sessió prèvia dissabte passat, amb el nom anterior de l’esdeveniment. - AJUNTAMENT DE VALL DE CARDÓS

REDACCIÓ

L’ajuntament de Vall de Cardós, al Pallars Sobirà, va informar ahir que dimarts passat va rebre la notificació d’una interlocutòria judicial obligant, com a mesura cautelar, a modificar el nom del nou festival de cine que arrancarà precisament avui a Ribera de Cardós i que es denominarà Cardós Film Festival. De fet, l’ajuntament va sol·licitar “la col·laboració de veïns, establiments i visitants a retirar cartells, tríptics, i qualsevol element publicitari amb l’anterior títol del certamen, Cardós Film Fest – Festival Mitològic de Cinema i Literatura del Pirineu” a instàncies dels demandants, l’Associació Gat Negre, organitzadora del Tabaca Film Fest, esdeveniment que va celebrar la segona edició amb notable èxit de l’11 al 14 de setembre a Gerri de la Sal.

En un ampli comunicat, l’ajuntament va recordar que l’any passat va ser “cocreador i coorganitzador de la primera edició del Tabaca Film Fest”, que es va celebrar a Vall de Cardós, una relació que es va trencar de cara a aquest any. En aquest sentit, el consistori afirma que “l’incompliment d’acords per part de l’Associació Gat Negre Vall Cardós, com el pressupost previst i aprovat prèviament per les dos parts i la suma de noves despeses no aprovades per l’ajuntament, van comportar que se’ls exigís un balanç d’ingressos i despeses que, com a conseqüència, va portar el consistori a haver de redimensionar l’aportació econòmica d’acord als compromisos presos i consensuats”. Des de l’ajuntament també van lamentar que “ens vam assabentar que l’Associació Gat Negre Vall de Cardós havia iniciat els tràmits per al registre com a marca del nom Tabaca Film Fest – El Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus a l’esquena del consistori, just després de la celebració de la primera edició a Ribera de Cardós i abans de l’extinció del conveni”.

D’avui fins diumenge

El comunicat acaba assegurant que “tot el que s’ha fet i pel que s’ha treballat ha estat en favor d’un model d’esdeveniment arrelat, participatiu i transparent”, animant a participar i donar suport al festival. Així, el Cardós Film Festival arrancarà avui (18.00) al local social La Boïga de Ribera de Cardós amb doble sessió de projecció de curtmetratges, degustació gastronòmica i una observació astronòmica (21.00). Fins diumenge podran veure’s 18 curts.

