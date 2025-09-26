CINE
El nou festival de Cardós arranca avui amb canvi ‘obligat’ de nom
Com a mesura cautelar arran d’una interlocutòria judicial instada pel Tabaca Film Fest
L’ajuntament de Vall de Cardós, al Pallars Sobirà, va informar ahir que dimarts passat va rebre la notificació d’una interlocutòria judicial obligant, com a mesura cautelar, a modificar el nom del nou festival de cine que arrancarà precisament avui a Ribera de Cardós i que es denominarà Cardós Film Festival. De fet, l’ajuntament va sol·licitar “la col·laboració de veïns, establiments i visitants a retirar cartells, tríptics, i qualsevol element publicitari amb l’anterior títol del certamen, Cardós Film Fest – Festival Mitològic de Cinema i Literatura del Pirineu” a instàncies dels demandants, l’Associació Gat Negre, organitzadora del Tabaca Film Fest, esdeveniment que va celebrar la segona edició amb notable èxit de l’11 al 14 de setembre a Gerri de la Sal.
En un ampli comunicat, l’ajuntament va recordar que l’any passat va ser “cocreador i coorganitzador de la primera edició del Tabaca Film Fest”, que es va celebrar a Vall de Cardós, una relació que es va trencar de cara a aquest any. En aquest sentit, el consistori afirma que “l’incompliment d’acords per part de l’Associació Gat Negre Vall Cardós, com el pressupost previst i aprovat prèviament per les dos parts i la suma de noves despeses no aprovades per l’ajuntament, van comportar que se’ls exigís un balanç d’ingressos i despeses que, com a conseqüència, va portar el consistori a haver de redimensionar l’aportació econòmica d’acord als compromisos presos i consensuats”. Des de l’ajuntament també van lamentar que “ens vam assabentar que l’Associació Gat Negre Vall de Cardós havia iniciat els tràmits per al registre com a marca del nom Tabaca Film Fest – El Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus a l’esquena del consistori, just després de la celebració de la primera edició a Ribera de Cardós i abans de l’extinció del conveni”.
D’avui fins diumenge
El comunicat acaba assegurant que “tot el que s’ha fet i pel que s’ha treballat ha estat en favor d’un model d’esdeveniment arrelat, participatiu i transparent”, animant a participar i donar suport al festival. Així, el Cardós Film Festival arrancarà avui (18.00) al local social La Boïga de Ribera de Cardós amb doble sessió de projecció de curtmetratges, degustació gastronòmica i una observació astronòmica (21.00). Fins diumenge podran veure’s 18 curts.