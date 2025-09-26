SEGRE

Presenten un documental que reuneix cinc accions artístiques al Canal d’Urgell

Presentació ahir a l’IEI de ‘Broll. Una terra oberta en Canal’. - AMADO FORROLLA

L’Aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs va ser ahir escenari de la projecció de Broll. Una terra oberta en Canal, una peça audiovisual de Miquel Ardèvol i Eric de Gispert (Krik Krac Produccions) que recopila les 5 accions artístiques del projecte REG. Inundacions artístiques al Canal d’Urgell. En el marc d’aquesta iniciativa impulsada per l’IEI i comissariada per Pau Minguet, durant maig i juny set artistes van intervenir en cinc punts emblemàtics del canal, un per a cada comarca lleidatana per on transcorre aquesta obra d’enginyeria hidràulica. Hi van participar Paula Artés, Jaume Farreny, Olga Olivera-Tabeni, Marta Bisbal Torres i Antoni Abad, a més dels productors i realitzadors del documental.

L’objectiu del projecte era reflexionar sobre l’aigua a Ponent, a través de la creació contemporània i els elements arquitectònics i paisatgistes. El documental segueix el curs de l’aigua del canal i topa amb una sèrie de personatges peculiars que desafien l’espectador a veure’l i a entendre’l, la construcció i el seu entorn amb altres ulls, asseguren des de l’IEI.

