AUDIOVISUAL
Presenten un documental que reuneix cinc accions artístiques al Canal d’Urgell
L’Aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs va ser ahir escenari de la projecció de Broll. Una terra oberta en Canal, una peça audiovisual de Miquel Ardèvol i Eric de Gispert (Krik Krac Produccions) que recopila les 5 accions artístiques del projecte REG. Inundacions artístiques al Canal d’Urgell. En el marc d’aquesta iniciativa impulsada per l’IEI i comissariada per Pau Minguet, durant maig i juny set artistes van intervenir en cinc punts emblemàtics del canal, un per a cada comarca lleidatana per on transcorre aquesta obra d’enginyeria hidràulica. Hi van participar Paula Artés, Jaume Farreny, Olga Olivera-Tabeni, Marta Bisbal Torres i Antoni Abad, a més dels productors i realitzadors del documental.
L’objectiu del projecte era reflexionar sobre l’aigua a Ponent, a través de la creació contemporània i els elements arquitectònics i paisatgistes. El documental segueix el curs de l’aigua del canal i topa amb una sèrie de personatges peculiars que desafien l’espectador a veure’l i a entendre’l, la construcció i el seu entorn amb altres ulls, asseguren des de l’IEI.