FOTOGRAFIA
Reivindiquen el fotoperiodisme
El magazín ‘La Mira’ inaugura a Juneda la sisena edició de les jornades Miravisions. Premi d’honor per al barceloní Ricard Garcia Vilanova
El magazín digital La Mira va inaugurar ahir al Centre de les Arts i la Memòria de Ponent (CAMP) de Juneda tres exposicions com a obertura de la sisena edició de les jornades Miravisions de fotoperiodisme de Catalunya, que es desenvoluparan fins demà diumenge en aquesta localitat de les Garrigues. El fotoperiodista Ricard Garcia Vilanova (Barcelona, 1971), reconegut amb el Premi Miravisions d’Honor 2025, va ser ahir el primer protagonista del certamen. El reporter, que ha centrat la seua carrera professional en zones de conflicte i crisis humanitàries, va reivindicar la importància del fotoperiodisme com a “instrument social” per a la “transmissió d’històries” i perquè els governs dels diferents països puguin prendre unes polítiques exteriors a partir d’aquesta informació gràfica. Malgrat això, va admetre un “cert pessimisme i escepticisme” amb la professió davant de la resposta “fràgil i molt tardana” del món davant el “genocidi a Gaza”. L’exposició Ricard Garcia Vilanova: un crit en la nit exhibeix una selecció d’imatges que el fotògraf ha captat al llarg de més de dos dècades en conflictes armats i crisis humanitàries per arreu del món, des de l’Iraq i Síria a Ucraïna o Gaza, entre d’altres.
L’exposició podrà visitar-se fins a l’11 de gener, així com també la de Cultura festiva, catarsi col·lectiva, del fotoperiodista Jordi Borràs, que convida a descobrir la força i la diversitat de les festes populars catalanes; i la mostra de treballs premiats en la cinquena edició del Premi Miravisions, tant en la categoria professional com en la d’estudiants, amb forta presència de reportatges sobre la dana de València.
Avui, inauguració amb segell internacional
El fotoperiodista francès Gilles Favier, amb trenta anys de trajectòria al diari Libération i un dels fundadors de l’Agence Vu, inaugurarà avui al Mas Miravall les jornades professionals Miravisions. Serà la primera vegada que un fotoperiodista internacional participa en el certamen. A més de debats i taules redones, està previst que a la tarda s’entreguin els premis d’aquesta edició.