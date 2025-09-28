CINE
Dos coproduccions catalanes triomfen a Sant Sebastià
‘Los domingos’, Concha d’Or, i ‘Històries de la bona vall’, Especial del Jurat
La 73a edició del Festival de Cine de Sant Sebastià va coronar ahir la coproducció catalana Los domingos amb la Concha d’Or. La nova pel·lícula d’Alauda Ruiz de Azúa va convèncer no només el jurat de la secció oficial –presidit per J. A. Bayona–, sinó també la crítica especialitzada que, hores abans, li havia atorgat el Fipresci i el Feroz.
Paral·lelament, la tornada del director barceloní José Luis Guerin rere la càmera amb Històries de la bona vall també va marxar del certamen amb premi, l’Especial del Jurat, el mateix que va recollir fa un quart de segle pel film En construcción. La cinta és un retrat amb vocació documental de Vallbona, el barri perifèric de Barcelona.
José Ramón Soroiz, premi a la millor interpretació per Maspalomas, va rebre el guardó ex aequo amb la xinesa Zhao Xiaohong, que no era a les quinieles de la premsa especialitzada malgrat la seua emotiva i commovedora interpretació a Her heart beats in its cage.
També va donar la sorpresa un altre dels triomfadors de la nit, el belga Joachim Lafosse, que es va emportar la Concha de Plata a la millor direcció i el premi al millor guió per Six jours ce printemps-là.
Per la seua part, La voz de Hind, de la directora tunisiana Kaouther Ben Hania sobre una nena assassinada en un atac de l’Exèrcit israelià, es va emportar el Premi del Públic-Ciutat de Donostia. El film competia per aquest guardó amb 15 pel·lícules més i va obtenir una puntuació de 9,52, un rècord històric en el certamen.