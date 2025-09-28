JORNADA
Juneda “posa en valor” la professió del fotoperiodista
La sisena edició de les Jornades Miravisions, organitzades pel magazín digital La Mira, va celebrar ahir el seu segon dia a Juneda amb una conferència del fotoperiodista francès Gilles Favier i diverses taules redones que van comptar amb la participació de professionals consolidats del sector, com Pere Virgili, Víctor Serri i Irene Vilà.
Els actes van tenir lloc al Mas de Miravall i van abordar temàtiques com els canvis que ha experimentat l’ofici de fotoperiodista al llarg dels anys o consells perquè els professionals puguin vendre les seues fotografies. La directora de La Mira, Magda Gregori, va destacar que l’objectiu de les jornades és “reflexionar i analitzar la professió de fotoperiodista” i “posar en valor” el treball de fotoperiodista a Catalunya. Un exemple d’aquest “bon treball”, va explicar, és el Premi Miravisions de Fotoperiodisme que aquest any ha guardonat, en les diferents categories, diverses recopilacions d’instantànies dels efectes de la dana del País Valencià.
Avui finalitzen les activitats
Aquest matí tindrà lloc l’última proposta de les jornades al Mas de Miravall, que consistirà en una revisió de carteres personalitzada de la mà del fotoperiodista Gilles Favier.