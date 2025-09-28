CONCERT
Miki Núñez fa vibrar Tàrrega a Lo Closcamoll
El festival celebra deu anys de música familiar
La celebració del desè aniversari de Lo Closcamoll va superar totes les expectatives ahir a Tàrrega. El concert especial de Miki Núñez es va convertir en una autèntica festa per a tot la família que va omplir de públic el recinte de les piscines, amb més de 750 persones, i va confirmar, una vegada més, el festival com a referent musical familiar a Ponent.
Des de l’organització, la comissió d’AgratKids de l’associació Agrat, es va mostrar “molt satisfeta” amb la bona resposta del públic, després que en els últims dies s’animés la venda d’entrades.
L’exconcursant d’Operación Triunfo i ja artista consolidat va fer cantar i ballar els assistents amb un repertori carregat d’energia i optimisme. L’actuació de Núñez, que va començar quan passaven uns minuts de les 20.30 hores, es va completar amb diferents propostes durant la tarda com la música de DJ Trapella. De nou, Lo Closcamoll va estar adaptat i va ser plenament accessible i inclusiu per a persones amb mobilitat reduïda i amb diversitat auditiva. També hi havia adaptacions per a persones amb diversitat cognitiva.
Lo Closcamoll, que des de fa deu anys aposta per atansar la música en directe al públic familiar, va viure ahir un dels moments més emotius de tota la seua trajectòria.