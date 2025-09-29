Cultura viva a Cervera
La capital de la Segarra celebra l’Anada a Ofici i el seguici festiu en la festa major. Avui acaben les festes amb una jornada dedicada als més petits
La jornada de diumenge en la festa major del Sant Crist de Cervera va ser una clara mostra de l’arrelament de les tradicions i la cultura popular local. Des de primera hora, la ciutat es va despertar amb les matinades, una desfilada musical tradicional que va recórrer els carrers amb grallers, timbals i el repic de campanes. Posteriorment, la corporació municipal i el seguici festiu van desfilar en la solemne Anada a Ofici, des de la plaça Major fins a l’església de Sant Antoni, on es va celebrar la missa major amb la participació de la Coral Lacetània, en honor al Sant Crist.
Seguidament es va celebrar el Concurs de colles sardanistes, que arribava a la 64 edició, i la gran desfilada del seguici de festa major, amb la participació de Lo Carranco Bilandó, el Tibau, els Bombollers, els Timbals, els Cavallets, els Geganters i Grallers, el Ball de Gitanes, l’Àliga, els Macers, la Senyera, les autoritats i la Banda del Conservatori. A la plaça Major, la música i la dansa tradicional van ser protagonistes amb la Mostra de balls, mentre que a la tarda es va celebrar el concert i ball llarg amb l’Orquestra Saturno al pavelló polivalent.
Diumenge, especialment a primera hora del matí, també va estar marcat per una gran alegria per a la ciutat: la consagració de Marc Márquez com a campió del món de motociclisme per novena vegada, set a la categoria reina de Moto GP (més informació a les pàgines 18, 19 i 20).
Per tancar les festes, avui Cervera viurà la tradicional Festa Major Petita, dedicada als més petits. L’acte central serà el seguici infantil des de la plaça Santa Anna fins a la plaça Major a partir de les 17.15 hores. Una hora després, hi haurà els lluïments dels diferents elements festius infantils amb la presentació a càrrec de l’escola de teatre La Caserna.
Culminarà l’acte el Ball Parlat Infantil a càrrec de la Colla Infantil del Ball de Diables de Cervera Carranquers. La programació acabarà a la nit amb el tradicional castell de focs des del campanar, posant fi a diversos dies d’intensa activitat cultural i festiva, que combina tradició, identitat i modernitat entorn de la Isagoge i la festa major.
El bon temps ha propiciat que durant tot el cap de setmana totes les propostes de les festes locals hagin estat molt freqüentades.