POLÍTICA
Barcelona inaugura el Mondiacult de la Unesco amb una crida a la pau
Delegats de 160 països, sense els EUA i Israel
La tercera edició de la conferència de polítiques culturals Mondiacult de la Unesco es va inaugurar ahir al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) amb una crida a la pau i l’objectiu de situar la cultura al centre de les polítiques públiques. El Mondiacult reunirà fins demà més de 160 delegacions ministerials, amb les absències dels EUA i Israel, i debatrà les polítiques culturals del futur davant de reptes com la pau, la intel·ligència artificial o els drets culturals. En un acte en el qual la delegació palestina va rebre una tancada ovació quan el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, li va donar la benvinguda, els discursos del president del Govern central, Pedro Sánchez; i el president de la Generalitat, Salvador Illa, també van tenir referències a la situació a Gaza. Sánchez va defensar que la cultura “no pot ser neutral ni indiferent” davant del que passa al món, mentre que Illa va oferir Catalunya com a seu de “les agències que l’ONU consideri oportunes en cas de necessitat”. El subdirector general de Cultura de la Unesco, Ernesto Ottone, va defensar que, “en un món fracturat, la cultura es planteja, més que mai, com una palanca per reconstruir, reparar i confiar”.
La primera jornada del Mondiacult també va servir per presentar el primer Informe mundial de la Unesco sobre Polítiques Culturals que, entre altres xifres, va assenyalar que la cultura genera el 3,39% del PIB mundial i contribueix significativament a l’ocupació a tot el món, malgrat que existeixen desigualtats entre països en termes d’inversió, accés i participació. També va mostrar que un 38% d’artistes enquestats afirmen haver tingut una disminució dels ingressos per la IA generativa.