MÚSICA
Centenars de persones al Festival Riada de Campo
Campo, a la Ribagorça franjolina, va acollir dissabte amb centenars de participants la tercera edició del Festival Riada, nascut el 2023 per recordar la mobilització veïnal als anys 80 que va evitar que aquesta zona fos inundada amb la construcció d’un pantà, que en aquell moment havia de ser el més gran de l’Estat. A més de l’emissió del documental Por una montaña digna, la jornada reivindicativa va comptar amb una exposició de fotos històriques i retalls de la premsa de l’època; un dinar popular al local social i actuacions musicals fins a la matinada amb Ronda La Craba, Birrólogos, Ni Zorra!, Mallazo i Escombro. Els organitzadors van agrair la presència del Movimiento por una Montaña Digna.