ARQUEOLOGIA
Cinc jaciments ibèrics de Ponent obren al públic
Cap de setmana d’activitats divulgatives. Gebut, Almenara, els Estinclells de Verdú, els Vilars d’Arbeca i el Molí d’Espígol
Com cada any, el primer cap de setmana d’octubre es presenta una gran oportunitat per conèixer com era la gent que vivia a la Catalunya de fa 2.200 anys. El Cap de Setmana Ibèric, que impulsa el Museu d’Arqueologia de Catalunya, arribarà aquest dissabte i diumenge a la 25a edició. A Ponent, seran cinc els enclavaments que obriran les portes i organitzaran activitats divulgatives.
Els Estinclells de Verdú organitzarà visites guiades al poblat ibèric (dissabte 11.30 i diumenge 10.00 h). A més, dissabte (17.00) comptarà amb un taller de demostració del procés ceràmic de l’època i un altre (19.00) de l’artesania del vidre, mentre que diumenge (12.00) serà el torn del procés de vi envellit en àmfora. A més, els dos dies al migdia s’oferirà un plat de cuina ibèrica al menú del Restaurant Magic’s Verdú.
Als Vilars d’Arbeca s’han previst visites guiades durant les dos jornades (10.00); visites teatralitzades dissabte (11.00 i 12.30) i fira-degustació de productes locals. La necròpolis d’Almenara, a Agramunt, oferirà una visita guiada diumenge (11.30). A Gebut (Soses) serà dissabte (10.30 i 12.00), mentre que diumenge (mateixes hores) les visites seran teatralitzades. I el Molí d’Espígol de Tornabous oferirà visites dissabte (12.30 i 17.00) i diumenge (12.30), així com tallers d’excavació (els dos dies a les 11.00).