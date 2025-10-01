CERTAMEN
El festival d’astronomia del Montsec, per partida doble
S’amplia a dos caps de setmana d’octubre, amb 14 propostes i 33 sessions
L’edició número 11 del festival d’astronomia que organitza el Parc Astronòmic del Montsec (PAM), a Àger, s’ampliarà aquest mes d’octubre a dos caps de setmana –del 10 al 12 i del 17 al 19–, amb catorze propostes lúdiques i divulgatives per a tots els públics. Seran un total de trenta-dos sessions de ciència, cultura i turisme, repartides entre els sis dies, a les quals se sumarà una conferència el dilluns 13 d’octubre a l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) de Lleida per descobrir la figura d’una astrònoma pionera, la barcelonina Assumpció Català, de la qual aquest any es commemora el centenari del seu naixement.
L’IEI va acollir ahir la presentació del certamen, amb la vicepresidenta de la institució, Estefania Rufach; el president del consell comarcal de la Noguera, Miquel Plensa; i el director del PAM, Salvador J. Ribas; acompanyats per María Paz Montesinos i Santi Maeso, representants de la Plataforma Vértices, organització internacional que fomenta experiències col·laboratives que vinculen art, ciència, tecnologia i ecologia i que col·labora des de l’any passat amb el festival.
Durant el festival, petits i adults podran gaudir d’activitats intergeneracionals que inclouen tallers, experiments, visites guiades, experiències nocturnes, un passeig geològic pels carrers d’Àger i els concerts sota les estrelles d’Olga Zoet i Joana Cebolla Trio –aquest últim en una sessió a la col·legiata de Sant Pere–. Així mateix, el públic tindrà l’oportunitat d’entrar a les cúpules del Parc Astronòmic per a observacions del cel tant nocturnes com diürnes.
Ribas va comentar que “esperem superar el miler de visitants, una xifra que vam vorejar l’any passat, quan el festival es va celebrar durant un cap de setmana de meteorologia molt adversa, el de la dana que va afectar València”. Per la seua part, Rufach va destacar la Vall d’Àger com “un lloc gairebé únic al món, un referent turístic de la Noguera i Catalunya”.