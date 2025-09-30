El festival d'astronomia de Lleida que els amants del cel no es poden perdre: "convida a descobrir l'univers"
El Festival d'Astronomia del Montsec s'amplia a dos caps de setmana l'octubre d'enguany i promet activitats per entendre millor l'univers
El Parc Astronòmic del Montsec (PAM) ampliarà enguany el seu Festival d'Astronomia a dos caps de setmana d'octubre de 2025, concretament del 10 al 13 i del 17 al 19. Aquesta extensió representa la principal novetat de l'onzena edició d'aquest esdeveniment que fusiona ciència, cultura i turisme, i que estarà dedicat a l'astrònoma Maria Assumpció Català, coincidint amb el centenari del seu naixement. Els visitants podran gaudir d'activitats intergeneracionals que inclouen tallers, experiments, visites guiades i concerts, a més de l'oportunitat d'observar el cel nocturn des de les cúpules de l'observatori.
La presentació del programa ha tingut lloc aquest dimarts a Lleida amb la participació d'Estefania Rufach, vicepresidenta de l'IEI, Miquel Plensa, president del Consell Comarcal de la Noguera, Salvador J. Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec, i María Paz Montecinos i Santi Maeso, coordinador de la Plataforma Vértices. Rufach ha destacat que, com a part dels actes dedicats a Maria Assumpció Català, primera professora astrònoma de l'Estat i pionera en l'observació solar, l'Aula Magna de l'IEI acollirà la conferència divulgativa "M. Assumpció Català, astrònoma pionera, apassionada de la ciència", a càrrec de la professora de la Universitat de Barcelona, Mercè Romero.
La figura de Maria Assumpció Català ha servit d'inspiració per a diverses activitats del festival, especialment per als artistes de la plataforma Vértices, que han creat tres propostes especials basades en les seves observacions del sol. Segons ha explicat Santi Maeso, aquestes activitats s'han desenvolupat "des d'una mirada híbrida, amb la col·laboració de centres de recerca científica i amb la participació d'artistes contemporanis".
Un programa per a tots els públics
Durant tots els dies del festival, el públic de totes les edats podrà participar en activitats que combinen aprenentatge i entreteniment. El programa inclou actuacions musicals d'Olga Zoet i del Joana Cebolla Trio, aquest últim a la Col·legiata de Sant Pere d'Àger. Un dels grans atractius serà l'accés a les cúpules de l'Astronòmic per observar el cel estrellat i explorar l'univers, una experiència única que connecta directament amb la missió divulgativa del centre.
Salvador J. Ribas ha destacat que el Parc Astronòmic del Montsec constitueix "el pilar bàsic de la recerca, formació i divulgació de l'astronomia a Catalunya". En aquesta línia, el Festival d'Astronomia "convida grans i petits a apropar-se a la ciència i a descobrir l'univers", amb l'objectiu fonamental de promoure el denominat 'Turisme de les estrelles' entre tots els segments de públic, consolidant així el Montsec com un referent en la divulgació astronòmica a Catalunya.