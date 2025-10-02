Un tomb pels 200 anys d'història de la Rambla Ferran de Lleida
Turisme de l'ajuntament impulsa nova ruta guiada, amb reserva prèvia
Lleida es prepara per oferir una nova experiència turística dedicada a la Rambla Ferran, una de les artèries més emblemàtiques de la ciutat que compleix dos segles d'història. A partir del dissabte 4 d'octubre, els lleidatans i visitants podran participar en la ruta guiada "Rambla de Ferran, 200 anys d'història", una iniciativa impulsada per Lleida Turisme per reconnectar la ciutadania amb aquest espai històric que ha experimentat una important transformació en els darrers anys.
La visita, que tindrà un preu de 8€ per persona, pretén donar a conèixer el ric llegat patrimonial d'aquesta zona que ha passat de ser principalment un lloc de pas a convertir-se en un espai més verd i accessible. Després de la seva recent remodelació, la Rambla Ferran compta ara amb voreres de cinc metres, més espai per a vianants i un trànsit pacificat, elements que han revitalitzat completament aquesta àrea urbana.
"Aquest recorregut permetrà als participants descobrir l'evolució de la Rambla Ferran a través dels darrers 200 anys, explorant la seva importància com a eix de comunicacions i centre d'activitats econòmiques, culturals i socials", expliquen des de Lleida Turisme. La visita inclourà un valuós fons de fotografies antigues que mostren la relació entre els lleidatans i aquest espai urbà, així com edificis ja desapareguts i altres elements que formen part de la memòria col·lectiva.
Calendari de visites i informació pràctica
Les visites guiades s'han programat per als mesos d'octubre (els dissabtes 4 i 18), novembre (dissabtes 8 i 22) i desembre (dissabte 27). Totes començaran a les 17h, amb punt de sortida a l'Arc del Pont - Indíbil i Mandoni. Des de l'ajuntament recorden que és imprescindible fer reserva prèvia a l'Oficina de Turisme, situada al carrer Major, 31, trucant al telèfon 973 700 319 o enviant un correu electrònic a infoturisme@paeria.cat.
Un nou pol d'atracció cultural i turística
La nova vida de la Rambla Ferran no es limita només a la seva transformació urbanística. La recent ubicació del Morera, Museu d'Art Modern i Contemporani, ha contribuït significativament a convertir aquesta zona en un important pol d'atracció cultural. Aquesta combinació d'intervencions urbanístiques i culturals ha aconseguit que la Rambla recuperi el seu paper com a espai de connexió, desenvolupament comercial i punt de trobada social per als habitants de Lleida i els seus visitants.