La violinista Ellinor D’Melon obre avui el quart Raimat Arts Festival

Un cartell amb diverses propostes artístiques fins diumenge

Ellinor D’Melon. - LLUÏA ALONSO

REDACCIÓ

La prestigiosa violinista Ellinor D’Melon, intèrpret d’elit internacional amb només 23 anys, inaugurarà avui la quarta edició del Raimat Arts Festival amb un concert als cellers Raimat (20.00 h, 45 €), acompanyada al piano pel músic ucraïnès Vadim Gladkov. La violinista, nascuda a Jamaica de pares cubans, va començar a aprendre a tocar aquest instrument als 2 anys i, als 10, ja era alumna destacada de l’Escola Superior de Música Reina Sofía. Des de fa més d’una dècada ha estat premiada en diversos concursos internacionals i els seus compromisos artístics l’han portat a prestigioses sales de concerts com les filharmòniques de Berlín i Colònia, el Teatre Mariïnski de Sant Petersburg, l’Auditorio Nacional de Madrid, el Concertgebouw d’Amsterdam, la Sala Verdi de Milà o l’Elgar Room del Royal Albert Hall de Londres.

En el concert inaugural del Raimat Arts Festival, oferirà un programa titulat Aurora que, com va explicar en una entrevista a SEGRE el passat 21 de setembre, inclou un repertori d’obres amb “un gran sentit d’inici, de claredat i d’esperança” com les sonates en Sol major de Mozart i el Gran Duo de Schubert.

El festival, impulsat per la Fundació Comunitària Raimat Lleida i amb direcció artística a càrrec del violinista lleidatà Joan Plana, obrirà així la seua edició amb una proposta més ambiciosa, amb més dies (fins diumenge) i combinant la tradició de la música clàssica amb altres propostes artístiques, com el flamenc, dissabte (20.00 h) amb la popular cantant Alba Carmona.

