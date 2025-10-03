LITERATURA
El lleidatà Llorenç Capdevila guanya el seu tercer Gran Angular
Amb ‘El Jim i la Janis’, s’emporta de nou el premi de narrativa juvenil de Cruïlla
“Quan un adolescent llegeix una història, se l’ha de poder creure i reconèixer-se en els personatges que la protagonitzen.” Aquest és el secret de la narrativa juvenil, segons l’escriptor lleidatà Llorenç Capdevila, que es va alçar ahir per tercera vegada amb el Premi Gran Angular, el certamen anual convocat per Cruïlla que arriba a la 35a edició. En aquesta ocasió, Capdevila (Alpicat, 1969), professor de llengua i literatura a l’Institut d’Auro de Santpedor i col·laborador habitual de SEGRE, entre altres publicacions, va presentar El Jim i la Janis, una història d’amor que s’allunya de les convencions. El protagonista, el Mitus, “és un adolescent ple de contradiccions que entra en contacte amb la realitat de fa 50 anys a través d’una carta escrita pel seu ancià oncle, el Jim, que mai no va arribar a enviar”, explica l’autor.
Entre les peculiaritats de la novel·la, destaca que utilitza el gènere epistolar i la música com a vehicle per connectar amb la generació actual. “És un llibre amb banda sonora”, detalla l’autor, “ja que inclou estrofes i referències a cançons actuals de gènere urbà i trap –d’artistes com Drake, Kendrick Lamar, Lil Uzi Vert o Figa Flawas–, així com èxits del passat de grups com The Beatles o artistes com Jimi Hendrix, Bob Dylan o Pau Riba.
El jurat del Gran Angular descriu El Jim i la Janis com “una obra amable que sap unir la nostàlgia d’un passat ple de moments especials i l’esperança de saber que tothom pot viure una història d’amor autèntic”.
Capdevila va guanyar per primer cop aquest guardó el 2007 amb El secret del bandoler i el va obtenir de nou el 2016 amb L’herència del vell pirata. Malgrat això, “és un reconeixement que sempre em fa il·lusió de rebre”, admet. “Aquests llibres van dirigits, principalment, als lectors d’una franja d’edat amb què treballo diàriament. Suposo que això em facilita conèixer-los i poder explicar històries en les quals es puguin veure reflectits”, assegura l’escriptor.
■ Tot sol a la ciutat, de l’escriptor, traductor i músic David Nel·lo (Barcelona, 1959), va ser reconegut amb el 41 Premi El Vaixell de Vapor, l’altre guardó que convoca Cruïlla dedicat a la literatura infantil. Amb il·lustracions de Cristina Losantos, el jurat la considera “una història ben tramada sobre un nen que sobreviu sol en una Barcelona deserta amb un ritme narratiu àgil i un argument atractiu ple de misteri i aventures”. A més, apunta que “la novel·la ens aporta un final sorprenent que atraparà els joves lectors”. Les dos obres guanyadores rebran un premi d’11.000 euros cada una i ja estan a la venda.
Tant Nel·lo com Capdevila seran reconeguts a la gala dels Premis Cruïlla, que se celebra dijous vinent, 9 d’octubre, a la Fàbrica Moritz de Barcelona.