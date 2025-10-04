MÚSICA
El Raimat Arts Festival, de gala
Sopar anual benèfic de la Fundació Comunitària Raimat Lleida. Amb 160 empresaris de tot el país, amenitzada per la violinista Ellinor D’Melon
La Fundació Comunitària Raimat Lleida va celebrar ahir a la nit al restaurant La Boscana, a Bellvís, la seua gala benèfica anual en el marc del Raimat Arts Festival, que dijous va inaugurar la quarta edició. La vetllada va reunir uns 160 empresaris de tot el país, que van poder gaudir d’un sopar dissenyat pel xef amb estrella Michelin Joel Castanyé i amenitzat per la violinista internacional Ellinor D’Melon. Els fons recaptats es destinaran als programes culturals i socials que impulsa la fundació: Lleida és Arts (la creació d’una residència d’artistes al Castell de Raymat) i Lleida és Regenerativa (la primera Escola de Regants del territori). El festival, que es desenvoluparà fins demà diumenge, oferirà avui concerts i activitats a Raimat (vegeu l’agenda).