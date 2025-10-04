SEGRE

MÚSICA

El Raimat Arts Festival, de gala

Sopar anual benèfic de la Fundació Comunitària Raimat Lleida. Amb 160 empresaris de tot el país, amenitzada per la violinista Ellinor D’Melon

La violinista Ellinor D’Melon (esquerra) va impartir ahir una classe magistral al Conservatori de Lleida. - JORDI ECHEVARRIA

La violinista Ellinor D’Melon (esquerra) va impartir ahir una classe magistral al Conservatori de Lleida. - JORDI ECHEVARRIA

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La Fundació Comunitària Raimat Lleida va celebrar ahir a la nit al restaurant La Boscana, a Bellvís, la seua gala benèfica anual en el marc del Raimat Arts Festival, que dijous va inaugurar la quarta edició. La vetllada va reunir uns 160 empresaris de tot el país, que van poder gaudir d’un sopar dissenyat pel xef amb estrella Michelin Joel Castanyé i amenitzat per la violinista internacional Ellinor D’Melon. Els fons recaptats es destinaran als programes culturals i socials que impulsa la fundació: Lleida és Arts (la creació d’una residència d’artistes al Castell de Raymat) i Lleida és Regenerativa (la primera Escola de Regants del territori). El festival, que es desenvoluparà fins demà diumenge, oferirà avui concerts i activitats a Raimat (vegeu l’agenda).

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking