ENTREVISTA
Mertxe París
La directora del Sant Miquel de les Lletres, que demà arranca a Lleida, defensa “iniciatives que serveixin per fomentar la lectura”
La llibreria El Genet Blau a Lleida i una altra a Barcelona, un segell editorial, contacontes, directora del Lletra Petita i, ara, del Sant Miquel de les Lletres, la tercera edició del qual arranca demà. D’on treu el temps?
Un secret: dormo poc, però dormo bé!
Què li va fer decidir afrontar aquest nou repte?
Va ser una proposta del president de la Fundació Horitzons 2050, Antoni Gelonch, que va crear aquest certamen literari el 2023, i em va encantar. Qualsevol iniciativa que sigui la de treure els llibres al carrer, o sigui, fomentar la lectura, benvinguda sigui, i més si ve de l’àmbit privat com és aquest cas.
Ara, a les taules redones diàries es parlarà de lletres, però també d’altres coses.
Sí, hem buscat qüestions que puguin interessar a tota mena de públic, per exemple tractarem sobre el Barça en el 125 aniversari del club o sobre el món actual en l’era Trump.
El primer proposat demà dilluns també resulta singular.
Gravarem un pòdcast literari al Cafè del Teatre amb un duo que té molt seguidors a les xarxes: Oriol Gilibets i Eduard Gené, amb l’escriptora Ramona Solé com a convidada. Serà una barreja d’espectacle, humor i literatura, que funciona molt bé. Cal buscar sempre la manera d’arribar als nous públics.
Quina altra novetat destacaria en aquesta edició?
Doncs oferirem lectures per a la gent gran que està en residències. Aquest any començarem en tres centres, que visitaran una narradora acompanyada per l’actor i director Jaume Belló i la companyia La Màxima. A les direccions d’aquestes residències els ha encantat la idea, un projecte que crec que hauria de créixer, anar a més.
I per als més joves?
També estrenarem aquest any les lectures en instituts i no només com fins ara en escoles de Primària. Com a narradora ja he tingut experiències d’aquest tipus i resulten molt enriquidores. Els adolescents s’esperen una activitat audiovisual amb pantalles i, de sobte, es troben només amb la veu i el llibre. Al principi fan cara d’incredulitat, però després s’hi posen molt bé!
Hi haurà parades de llibres divendres a la tarda i dissabte. Es pot aspirar a més dies?
Tenim clar que, si creixem, és perquè tenim la certesa que comptarem amb més visitants. Altrament, no sortiria a compte, perquè és un gran esforç per als llibreters muntar una minillibreria cada dia mantenint oberta al públic la pròpia.
Gairebé ens oblidem d’una altra novetat: els premis.
Sí, sí, dissabte a la tarda atorgarem el Premi Trajectòria i el Rosa Fabregat. Va ser una persona molt estimada i admirada a Lleida. A la seua família també li fa molta il·lusió aquest guardó amb el seu nom.