FESTIVALS
Raimat Arts Festival amb molt futur
La quarta edició conclou amb un balanç molt positiu després d’ampliar les jornades i els gèneres musicals. Preveuen un programa “internacional de primer nivell” per a l’any vinent
El Raimat Arts Festival (RAF), impulsat per la Fundació Comunitària Raimat Lleida, va concloure ahir la quarta edició amb un balanç molt positiu. Aquest any, el festival s’ha distingit respecte a edicions anteriors a l’ampliar la durada de tres a quatre jornades, obrir-se a nous gèneres musicals com el flamenc i consolidar l’esdeveniment gastronòmic Taste of Lleida. Una programació, segons l’organització, diversa i amb més impacte que ha aconseguit consolidar el RAF com un referent cultural, social i empresarial a la regió de Lleida.
“El Raimat Arts Festival tanca la quarta edició reafirmant que la cultura pot transformar territoris i generar un impacte positiu i durador en la comunitat”, va valorar Elena de Carandini, fundadora i directora general del certamen, que ja té noves dates per a la cinquena edició: de l’1 al 4 d’octubre del 2026. “El RAF 2026 celebrarà el cinquè aniversari amb una programació internacional de primer nivell i un ferm compromís: que cada nota de música deixi una empremta positiva a Lleida i en la seua comunitat”, va afegir la directora.
Per la seua part, el director artístic, Joan Plana, va subratllar la importància de continuar incorporant nous gèneres: “La nostra vocació és innovar. La inclusió del flamenc i l’ampliació de l’oferta cultural ens han permès arribar a públics més variats sense perdre l’excel·lència artística. Creiem que aquesta és la direcció que hem de seguir en el futur.” D’aquesta manera, va anunciar que treballaran en una programació més ambiciosa, que inclourà un nombre més ampli de músics internacionals capaços d’explorar diferents estils i gèneres.
Colofó de prestigi
L’acte de clausura del festival va estar protagonitzat pel prestigiós clavecinista Ignacio Prego, que va interpretar les Variacions Goldberg de Bach a la centenària església del Sagrat Cor de Raimat. Madrileny de naixement, Prego és fundador i director de la formació Tiento Nuovo i està considerat per la crítica internacional com un dels clavecinistes més destacats de la seua generació.
La jornada final també va comptar amb la proposta Indrets, de la percussionista lleidatana Carme Garrigó, que ja es va iniciar divendres passat. Al llarg del matí va oferir concerts d’uns vint minuts en diferents escenaris singulars de Raimat.