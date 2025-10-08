HUMOR
Una mostra de caricatures inaugura Lo Memefest
Tàrrega és des d’ahir la capital de l’humor amb el 7è Lo Memefest, el festival d’humor de Ponent. La inauguració d’una exposició de caricatures de premsa obra d’onze caricaturistes reconeguts va iniciar els actes. A la Sala Marsà es poden veure 34 caricatures de reconeguts personatges com Che Guevara, Mariano Rajoy, Pablo Picasso, Bad Bunny o Miles Davis de David G. Vivancos, Joaquín Aldeguer, Matías Tolsà, Ivan Mata o María Picasso. El caricaturista Kap va afirmar que “en aquesta exposició hi ha representats els millors caricaturistes del món i totes les tendències”. L’acte va acabar amb la presentació d’una caricatura de Xavier Garcia, tècnic de Cultura que va morir al maig.