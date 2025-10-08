PROMOCIÓ
Portes obertes al patrimoni
Nova edició de les Jornades Europees, de divendres a diumenge, amb més de 50 activitats a Ponent. Propostes en més de vint municipis de Lleida
Més d’una vintena de municipis de tot Lleida ja s’han inscrit aquest any per participar en les Jornades Europees del Patrimoni, que se celebraran des de divendres i fins diumenge i que estan considerades com l’activitat participativa més important del continent en relació amb el patrimoni cultural, i que a Catalunya impulsa la conselleria de Cultura des de l’any 1991.
Aquesta autèntica festa major de promoció i difusió dels edificis monumentals, conjunts històrics, museus i vestigis arqueològics té ja llesta una àmplia programació d’activitats (portes obertes, visites guiades i teatralitzades, conferències, tallers, concerts, rutes...), amb més de cinquanta propostes per a tots els públics que, com cada any, tenen com a principal objectiu donar a conèixer la riquesa i l’atractiu del patrimoni cultural de les comarques de Lleida. Així, podeu trobar l’agenda completa d’activitats al lloc web de patrimoni.gencat.cat.
A tot Catalunya, les jornades se celebraran en més de 200 municipis, superant les 500 activitats gratuïtes, organitzades per ajuntaments, entitats i agrupacions culturals d’àmbit local. A la capital del Segrià no faltaran a la cita la Seu Vella (visites guiades) i el Castell de Gardeny (visita teatralitzada); les Adoberies de la Diputació, espai patrimonial que es presentarà demà dijous; visita guiada al Dipòsit del Pla de l’Aigua o portes obertes al Molí de Sant Anastasi, a la Bordeta.