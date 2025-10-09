TRADICIÓ
La Vansa, escenari d’un curt sobre trementinaires
La vall de la Vansa i Tuixent es va estrenar com a escenari cinematogràfic amb actors i actrius d’aquests pobles de muntanya per explicar en un curt la història de l’ofici de les trementinaires. Serà la primera vegada que la llegenda d’aquestes dones surt a la llum en un format de ficció d’època. El nom serà Flor del Cel i el rodatge, per al qual hi ha una campanya de finançament col·lectiu per aconseguir 6.000 €, començarà a mitjans de novembre i s’allargarà cinc dies. El projecte compta amb un pressupost de 50.000 € finançats amb aportacions d’administracions. L’equip tècnic i artístic estarà format per 30 persones, segons el director, Eloi Aymerich (cooperativa audiovisual Clack).