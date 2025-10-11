ART
Cine i una taula redona obren a Sort el Festival SAÓ d’Art, Natura i Pensament
La 13a edició del Festival SAÓ d’Art, Natura i Pensament a l’Alt Pirineu va donar inici ahir al teatre Els Til·lers de Sort amb una jornada dedicada al cine i la ruralitat. Entre les activitats programades, va tenir lloc la projecció de The Human Hibernation, d’Anna Cornudella, i Estrany Riu, de Jaume Claret –estrenada en la Mostra de Venècia–, així com una taula redona conduïda per Anna Fonoll Tassier sobre el cine rural a Catalunya.
La cita havia d’acabar a la plaça de Sort amb el concert del duo empordanès B1n0, amb l’objectiu d’obrir el certamen a nous públics i enllaçar creació amb quotidianitat. “Per primera vegada, hem obert el festival a la capital de la comarca del Pallars Sobirà amb la voluntat de desestacionalitzar la cultura i fer-la accessible, per la qual cosa pràcticament totes les activitats són gratuïtes”, va explicar el director, Albert Baldomà.
D’altra banda, també en el marc del SAÓ, la localitat de Farrera acull avui dissabte cinc accions artístiques dissenyades per dialogar amb el paisatge pirinenc. A les 13.30 hores està prevista l’activitat Cruising Literari durant el vermut popular a la plaça Major i fins passada la mitjanit hi haurà diferents propostes musicals i de conferències.