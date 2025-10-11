LLENGUA
Òmnium insta a “evitar l’alarmisme” sobre el català
La Seu acull la primera Trobada de Llengua i Cultura Catalanes del Pirineu. Amb taules redones, música, teatre i poesia
“És positiu que la població conegui la situació que viu el català però cal ser rigorosos i evitar l’alarmisme i la sensació d’apocalipsi.” El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, va fer ahir aquestes afirmacions durant l’acte d’inauguració de la 1a Trobada de Llengua i Cultura Catalanes del Pirineu, que se celebra al llarg del cap de setmana a la Seu d’Urgell.
Antich va estar acompanyat per l’alcalde, Joan Barrera, que va dir que “la nostra llengua es troba actualment en un moment de fragilitat i hem de dir-ho sense por”. L’edil va fer una crida a “no caure en el pessimisme” i va animar els assistents a “prendre acció” i a emprendre “la responsabilitat compartida de posar de relleu el català, parlar-lo i fer-lo créixer en tots els espais de la vida”. El regidor de la CUP, Miquel Albero, va destacar la importància de “socialitzar amb la població sobre l’estat de salut del català”.
Avui i demà hi ha programades una desena de propostes de taules redones, música, teatre i poesia. Destaca la participació del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
D’altra banda, Plataforma per la Llengua va informar ahir que va rebre 2.902 queixes lingüístiques l’any 2024, gairebé un 25 per cent més que l’any anterior, la majoria originades a les administracions públiques, els serveis sanitaris i l’hostaleria.