PATRIMONI
Dia de la Seu Vella ‘estès’
La festa del monument, el diumenge 26 d’octubre, tindrà deu jornades d’activitats extra, que començaran demà. Culminarà amb cant gregorià i techno
La pròxima edició del Dia de la Seu Vella, la jornada festiva que se celebra cada any l’últim diumenge d’octubre –en aquesta ocasió, el dia 26–, s’estendrà amb activitats extra durant deu dies, que començaran demà mateix i no culminaran fins al dilluns 27 amb un concert al claustre del monument del trio Gregotechno, una molt singular fusió de cant gregorià i música electrònica, que comptarà també amb audiovisuals. Aquesta va ser una de les grans novetats de la programació d’aquesta festa major del monument més emblemàtic de Lleida, impulsada pels Amics de la Seu Vella. L’acte de presentació, encapçalat pel president de l’associació, Joan Ramon González, va comptar també amb l’assistència de la regidora de Cultura, Pilar Bosch, i el director del Turó de la Seu Vella, Joan Baigol. Es va celebrar al costat de la Porta del Lleó, l’accés principal a l’antic Castell de Lleida, construcció que aquest 2025 ha complert 200 anys d’història. De fet, aquest aniversari donarà peu a la primera activitat prevista, demà a les 11.30 h, amb una visita guiada i conferència històrica sobre aquest enclavament del Turó.
D’altra banda, els Amics de la Seu Vella van anunciar distincions per a Aremi i el bisbe emèrit de Lleida Salvador Giménez i un reconeixement a la trajectòria del fotògraf lleidatà Manel Rey Cascales. El Dia de la Seu Vella sumarà noves activitats –Club Escacs Balàfia i l’associació Allswing–, a més del protagonisme dels Gegants Faraons de Lleida, en el seu 30è aniversari.