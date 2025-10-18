MÚSICA
Roger Mas i la Cobla Sant Jordi conquereixen l’Auditori
El cantautor de Solsona actua per primer cop en aquest escenari
El cantautor de Solsona Roger Mas va actuar ahir a l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida per primera vegada i ho va fer acompanyat de la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. Sobre l’escenari, la dotzena de músics van interpretar una espècie de viatge sonor pel món a través de grans cançons en llengua italiana, francesa, sèrbia, castellana, aranesa i catalana. Havien de completar el repertori, dividit en terços, algunes peces inèdites com l’Himne d’Aran i noves versions de cançons emblemàtiques de la discografia de Mas, que va defensar amb la guitarra.
El projecte de Roger Mas amb la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona forma part de l’Obrador d’Arrel de la Fira Mediterrània de Manresa i del programa de coproduccions de La Marfà-Centre de Creació Musical de Girona.
Aquesta nit, el de Solsona es preveu que protagonitzi un recital a Mataró i demà, a l’Espluga de Francolí. Més tard, al desembre, tant Mas com la Cobla Sant Jordi viatjaran a Mèxic, on oferiran un concert a Guadalajara (1 de desembre, en el marc de la Fira Internacional del Llibre) i un altre a Ciutat de Mèxic (3 de desembre).
La resta de dates de la gira del cantautor es poden consultar a la seua pàgina web: www.rogermas.cat.