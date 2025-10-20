Més projeccions i tallers per totes les edats: la 10a edició del Curtàneu començarà l'1 de novembre
La Mostra Internacional de Curtmetratges de la Vall d'Àneu amplia la seva durada i es faran projeccions fins el 9 de novembre
La Mostra Internacional de Curtmetratges a les Valls d'Àneu (Curtàneu) celebrarà enguany la seva 10a edició, convertint diversos municipis de la zona en un autèntic aparador del cinema en format curt. L'esdeveniment tindrà lloc de l'1 al 9 de novembre de 2025 i ha estat presentat avui a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, on s'han donat a conèixer les principals novetats d'aquesta edició commemorativa.
Entre les principals novetats d'enguany destaca la incorporació d'una nova seu de projeccions a Sorpe, al municipi d'Alt Àneu, que se suma a les localitats que ja participaven en edicions anteriors: Esterri d'Àneu, Espot, Escaló (La Guingueta d'Àneu), Isil, València d'Àneu i Son. A més, el festival ha doblat el nombre de dies de programació respecte a l'edició anterior, ampliant així la seva oferta cultural al territori.
Una altra novetat destacada és la inclusió d'una "Sessió ilerdenca", dedicada específicament als cineastes lleidatans, apostant pel talent local. Paral·lelament, el festival ha programat diversos tallers per apropar el cinema a tots els públics: un taller introductori als curtmetratges impartit per la cineasta Gisela Arnao (1 de novembre), un de fotografia dirigit pel fotògraf Marc Obiols (2 de novembre), i un de Stop Motion exclusiu per a l'alumnat de l'Institut Morelló d'Esterri d'Àneu (7 de novembre).
Una programació diversa i per a tots els públics
El programa d'enguany ofereix un total de 63 curtmetratges de diferents gèneres, entre ficció, animació i documentals, que han estat premiats per la crítica i festivals de referència tant nacionals com internacionals. La mostra inclou sessions temàtiques dedicades al cinema esportiu, mediambiental, familiar i una sessió especial dedicada als premis FOC, atorgats per Òmnium Cultural, que reconeixen el cinema català i en català.
El festival també ha previst sessions específiques per a públics concrets, com ara els escolars (els dies 5, 6 i 7 de novembre) i la gent gran de la Residència d'Esterri d'Àneu (el 4 de novembre). Cal destacar la projecció del curtmetratge "Els nens perduts", realitzat pels alumnes de l'escola La Closa d'Esterri d'Àneu dins del programa "FEM UN CURT", dirigit per Irene Obiols de Desoris Audiovisuals.
Entre els escenaris que acolliran les projeccions destaquen diversos espais emblemàtics de les Valls d'Àneu, com l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, on es projectaran els curtmetratges premiats als premis FOC, i el Poliesportiu d'Esterri d'Àneu. També s'utilitzarà l'auditori de MónNatura Pirineus a les Planes de Son, que acollirà la sessió mediambiental el 8 de novembre a les 11h, que finalitzarà amb un debat entre cineastes i públic.
La inauguració tindrà lloc el dia 1 de novembre a les 18h al Centre d'Interpretació de la Vila Closa del Poble d'Escaló, amb una sessió retrospectiva que inclourà una selecció de curtmetratges projectats en edicions anteriors. Com a cloenda, el dissabte 8 de novembre se celebrarà una gala especial amb la presència de Judit Colell, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i ambaixadora d'aquesta edició, així com altres artistes, cineastes i representants de Catalunya Film Festivals.