PATRIMONI
Doble jornada de difusió de la Sala d’Arts Gràfiques de la Diputació
La Sala Temàtica d’Arts Gràfiques de la diputació de Lleida, a la Caparrella, va celebrar recentment una doble jornada de difusió d’aquest patrimoni en l’àmbit professional de la conservació i gestió de documentació històrica. Les visites (a la foto, el primer dia) van comptar amb professionals lleidatans de l’arxivística i la gestió documental, que van tenir l’oportunitat de conèixer el llegat tipogràfic conservat en aquesta sala.