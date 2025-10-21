SALUT
Més de 1.800 euros recaptats en la Marxa IRBLleida
Cribratge del càncer de mama al Solsonès
Més de 260 persones van participar diumenge en la tercera Marxa IRBLleida, caminem per la investigació i la primera Cursa d’orientació de l’IRBLleida. Els diners recaptats en les inscripcions i les donacions amb el dorsal zero ascendeixen a 1.874 euros.
La iniciativa, organitzada per XT Sport Events by Xavi Thai, va comptar per primera vegada amb una cursa d’orientació en la qual van participar 30 grups en quatre categories que havien de trobar missatges científics relacionats amb el Dia Mundial del Càncer de Mama.
D’altra banda, Salut ha detectat en els dos últims anys un total de 110 casos de càncer de mama a través del programa de detecció precoç al Solsonès, el Moianès, el Bages i el Berguedà. La majoria corresponen a tumors en estadis inicials, quan els tractaments són menys agressius. Mentrestant, els resultats de l’estudi Positive confirmen que interrompre temporalment el tractament hormonal en pacients joves amb càncer de mama per intentar un embaràs no augmenta el risc de recaiguda. Els resultats s’han presentat en el congrés de la Societat Europea d’Oncologia Mèdica a Berlín.