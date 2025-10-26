ART
Una instal·lació artística a la Panera a càrrec d’una IA
‘Palíndrom’, de Pep Vidal, en forma de cabana. Es un dels cinc projectes de la programació de tardor 2025 de l’equipament
Cinc nous projectes artístics formen des d’ahir part de la programació de tardor 2025 del Centre d’Art Contemporani La Panera de Lleida. Entre aquests, destaca Palíndrom. D’una cabana per acabar la tesi a... una tesi per acabar la cabana, de l’artista de Rubí Pep Vidal (1980), que va ser anunciat al març com el primer comissariat amb intel·ligència artificial (IA) d’un centre d’art a Espanya. La instal·lació es troba a la planta 0 de l’equipament i, a càrrec de ChatGPT, estableix noves formes de diàleg entre l’art i la tecnologia.
Motors de transformació
Durant la inauguració, la regidora de Cultura, Pilar Bosch, va destacar les noves incorporacions de la Panera com a “motors de transformació per generar vincles i oportunitats per a totes les persones” que permeten “redescobrir la cultura com un espai compartit que ens transforma i ens connecta”.
Les altres propostes
Així mateix, a l’Espai 1 es pot trobar Llindar lleu, de Laura Llaneli; el Centre de Documentació acull Carta Blanca, d’Isabel Banal i Bea Espejo; i a l’Espai Transversal i la Minipanera s’ubiquen Pensament dibuixat i Així em veig, respectivament, de Josune Urrutia.