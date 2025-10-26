Empreses de Lleida i altres empreses catalanes participaran en una missió empresarial a la Xina per aprendre novetats en robòtica i IA
La delegació ha visitat les ciutats de Shenzhen, Shanghai i Suzhou per conèixer l'ecosistema d'indústria 4.0
Catorze empreses i entitats catalanes, entre elles empreses Lleidatanes, han viatjat aquesta setmana a la Xina per conèixer l'ecosistema d'indústria 4.0, així com analitzar bones pràctiques i innovacions en l'àmbit de la robòtica i la IA per poder aplicar-les a Catalunya. La missió empresarial, organitzada per ACCIÓ, ha estat formada per empreses de la manufactura industrial -estampació metàl·lica, impressió en 3D- així com proveïdors de tecnologia. La delegació ha visitat les ciutats de Shenzhen, considerat el principal clúster d'innovació del món; Shanghai, amb visites de prospecció i trobades amb companyies i infraestructures especialitzades en robòtica i intel·ligència artificial; i Suzhou, amb un ecosistema emergent d'smart manufacturing i ciències de la vida.La missió empresarial ha estat integrada per les empreses i entitats catalanes Cashkeeper, el Grup Saltó, Forminsa, General Servei, Intech3D, Meleghy Automotive, Nexiona, Nutai, Saplex, Sedal, Some i Tai Smart Factory, a més del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i el centre tecnològic Eurecat, segons ha detallat el Departament d'Empresa i Treball. A Shenzhen, la quinzena de companyies han conegut el Seeed Studio-Agile Manufacturing Center, un centre que combina la producció modular amb un laboratori de túnel de vent equipat amb tecnologia capdavantera per fer proves de rendiment i simulacions complexes, a més de l'E-hub, un altre centre amb programes d'incubació i acceleració i instal·lacions industrials en l'àmbit de la indústria 4.0.
La delegació catalana també ha pogut trobar-se amb representants de Tencent, una de les principals companyies tecnològiques del món, creadora de WeChat; així com amb BYD, un dels primers fabricants de vehicles elèctrics i bateries de la Xina; Ubtech Robotics, líder mundial en robòtica que ha desenvolupat robots humanoides industrials i de servei, i Unilumin, una de les principals empreses xineses especialitzades en tecnologia LED i solucions d'il·luminació intel·ligent, entre d'altres.
A Shanghai, la delegació ha visitat la Zhangjiang AI Robot Valley, dins la Zhangjiang Science City, una de les plataformes més actives de la regió en indústria 4.0. El seu ecosistema inclou smart manufacturing, robòtica col·laborativa, sistemes autònoms, IoT i anàlisi de dades. A les seves instal·lacions, han visitat l’empresa Fourier Intelligence. A banda, la delegació també ha visitat l’empresa SenseTime, així com el Shanghai Embodied Intelligence Innovation Center, un hub de referència en intel·ligència artificial, entre d’altres.
Durant el viatge, les empreses i entitats catalanes també han participat en una taula rodona a Suzhou amb empreses xineses d’aquestes tecnologies al Suzhou Industrial Park, un dels principals parcs industrials de la Xina. També han conegut les instal·lacions d’Elite Robots, fabricant capdavanter de robots col·laboratius (cobots) i de Beiren Smart Manufacturing Technology, integrador de sistemes robòtics industrials.
Prop de 1.500 empreses especialitzades en indústria 4.0, un 30,2% més
Segons un estudi d'ACCIÓ, a Catalunya ja hi ha 1.447 companyies especialitzades en indústria 4.0, una xifra que ha augmentat un 30,2% des del 2021, la darrera vegada en què es va radiografiar aquest àmbit. Aquestes companyies facturen de manera agregada 7.197 MEUR (+29,3%), de manera que el volum de negoci d'aquesta indústria ja equivaldria al 2,6% del PIB català. En total, donen feina a més de 37.200 persones (+41%). És un sector obert al món: el 36,8% són empreses exportadores i el 16,9%, filials de companyies d'origen estranger.
Més d'una quarta part (27,5%) d'aquestes empreses tenen menys de 10 anys, mentre que el 14% són empreses emergents. De fet, el 62% de les 2.285 empreses emergents que hi ha actualment a Catalunya, d'acord amb dades d’ACCIÓ, treballen amb tecnologies vinculades a la indústria 4.0. Destaca, sobretot, el 29% d'empreses emergents que utilitza la intel·ligència artificial i el 'big data' com a principal tecnologia, i també el 14% que treballa amb sensòrica i el núvol.