Uber afirma que la llei del taxi és "contrària a la innovació" i situarà la mobilitat de Barcelona "als anys 90"
El director executiu considera "un mite" que les VTC amenacin els taxis i troba "molt minoritari" el rebuig al sector
Uber ha carregat contra la futura llei del taxi a Catalunya, ha afirmat que és "contrària a la innovació" i ha assenyalat que situarà la mobilitat de Barcelona "als anys 90". "Portarà als anys en què sortir al carrer un dissabte a la nit i buscar un taxi era molt complicat. O un dilluns en hora punta", ha comentat el director executiu d'Uber a Espanya i Portugal, Felipe Fernández, en una entrevista a 'El Periódico'. "La llei posa en risc la mobilitat, la innovació, serà un marc regulatori que no serà segur per poder fomentar les inversions en electrificació, en autònoms. I posarà en risc els més de 4.000 conductors de VTC a Barcelona, que es quedaran al carrer", ha continuat Fernández, que considera "un mite" que les VTC amenacin els taxis."No estan risc les feines dels taxistes. Uber i el taxi no són rivals, no es tracta d'Uber o el taxi, sinó que és Uber i el taxi", ha recalcat el director executiu de la plataforma de mobilitat a Espanya i Portugal. "Fa 16 anys que vam començar i a cap de les més de 150 ciutats on operem el taxi ha desaparegut per l'arribada d'Uber. Al contrari", ha volgut deixar clar Fernández, que igualment troba "molt minoritari" el rebuig a Uber dins el sector del taxi. "No és representatiu de tot el sector. Com deia, més de 2.500 taxistes utilitzen l'aplicació a Barcelona. En els últims tres mesos s'hi han sumat 500 taxistes", ha posat sobre la taula el CEO d'Uber a Espanya i Portugal.
Finalment, Fernández ha allargat la mà a l'administració i ha afirmat que "no és massa tard" per modificar la llei del taxi, que està prevista per al 2026. "Encara som a temps d'ajustar les condicions de la llei perquè sigui inclusiva i no excloent", ha valorat el director executiu d'Uber a Espanya i Portugal, que nega que tinguin plantejat marxar de Barcelona si es limita la seva activitat. "Nosaltres arribem a Barcelona per quedar-nos-hi. L'acord del Barça n'és una mostra, i és només una part del que continuarem fent", ha manifestat Fernández. "Si la llei avança, nosaltres seguirem a Barcelona i continuarem adaptant-nos, com sempre fem, a les regulacions que es canvien a les ciutats on operem", ha recalcat el CEO d'Uber a Espanya i Portugal.