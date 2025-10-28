MÚSICA
El Jazztardor, d’estrena en un Castell del Remei ple a vessar
Francesc Capella & Laura Simó, davant d’uns 200 espectadors
El Castell del Remei va acollir diumenge el concert inaugural del 32 festival de jazz de Lleida, Jazztardor, una cita de què van gaudir uns 200 espectadors.
La cantant Laura Simó, una de les veus de referència del jazz a Catalunya, acompanyada del trio liderat pel pianista Francesc Capella, van ser els encarregats d’obrir el certamen, que oferirà 17 concerts fins al 28 de novembre.
La presidenta de la Fundació Castell del Remei, Mireia González-Antó, va recordar la llarga col·laboració entre el celler amb el Jazztardor. La regidora de Cultura de Lleida, Pilar Bosch, va agrair la tasca del director artístic, Josep Ramon Jové, que “continua treballant per portar figures de primer nivell al festival”.
La pròxima cita ja serà a Lleida, el 6 de novembre al Cafè del Teatre amb una jam session amb la saxofonista i clarinetista María Esther García Bernal (Màlaga, 1997), una de les promeses més destacades del jazz estatal.