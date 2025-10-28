CINE
Premis en el primer Som Cinema Lab Pro de Lleida
El guió per al curtmetratge Cloe Diskotek, de Berta Esteve, va ser elegit aquest cap de setmana passat com a guanyador del premi de la primera edició del Som Cinema Lab Pro, una iniciativa que va posar en marxa el festival lleidatà destinada a ajudar a guionistes i directors de Ponent per impulsar i materialitzar els seus guions. Així, com a premi, aquest projecte participarà de forma directa en la Trobada de Talents del Festival Galacticat 2026, on podrà entrar en contacte amb productors destacats del sector audiovisual. Així mateix, el curtmetratge resultant es projectarà en l’edició de l’any que ve del Som Cinema. D’altra banda, el projecte finalista, el guió En venda, d’Aline López, rebrà un passi complet per al pròxim festival Animac.
Així mateix, les productores participants en aquest nou Lab Pro es van oferir a premiar els altres dos projectes presentats amb sengles mentories: Estimada Natàlia, de Clàudia Turmó, rebrà el suport de la cineasta de Reus Alba Sotorra (Premis Gaudí pels documentals Game over i El retorn: la vida després de l’ISIS), mentre que Cigales, de Jordi Recasens, serà mentoritzat per la productora audiovisual Fractal. Aquest primer Lab Pro va estar coordinat per la cooperativa audiovisual Octubre Cinema.