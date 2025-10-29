CINE
Bandini i Tosar, presentadors d’uns Goya 2026 molt “diversos”
La cantant catalana Rigoberta Bandini i l’actor gallec Luis Tosar presentaran els Premis Goya 2026 el 28 de febrer a Barcelona, a l’auditori del Centre de Convencions Internacionals (CCIB), tal com va anunciar ahir l’Acadèmia de Cine. El president de la institució, Fernando Méndez-Leite, va assegurar que serà una gala en la qual es representaran de manera àmplia i extensa “totes les diversitats culturals d’Espanya” i que “hi haurà molt català, molt gallec, molt eusquera i molt castellà”, va destacar. Una de les intencions dels presentadors per a la gala, segons van afirmar, és homenatjar el cine català, especialment per tot el que ha aportat en els últims anys. Tosar va assenyalar que el cine català estava “una mica desvalgut” i que ha recobrat la presència estatal que no tenia des de fa uns anys.