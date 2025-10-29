MÚSICA
L’exguitarrista de John Mayall Carolyn Wonderland, a Lleida
La guitarrista i cantant de Houston (Texas) Carolyn Wonderland, que va ser la primera dona que va formar part de la banda de John Mayall com a guitarrista principal, fins a la mort del llegendari músic britànic l’any passat, oferirà demà dijous un concert a la sala Tocata de Lleida (21.30 hores, 20 euros a taquilla, només en metàl·lic; 17 euros anticipada a Tocata i Grans Records). Carolyn Wonderland es troba en plena gira espanyola del seu nou disc, Truth is, que avui té previst portar-la a la sala Razzmatazz de Barcelona.