L’exguitarrista de John Mayall Carolyn Wonderland, a Lleida

La guitarrista de Houston actuarà demà a la sala Tocata. - FUNHOUSE PRODUCTIONS

Redacció

La guitarrista i cantant de Houston (Texas) Carolyn Wonderland, que va ser la primera dona que va formar part de la banda de John Mayall com a guitarrista principal, fins a la mort del llegendari músic britànic l’any passat, oferirà demà dijous un concert a la sala Tocata de Lleida (21.30 hores, 20 euros a taquilla, només en metàl·lic; 17 euros anticipada a Tocata i Grans Records). Carolyn Wonderland es troba en plena gira espanyola del seu nou disc, Truth is, que avui té previst portar-la a la sala Razzmatazz de Barcelona.

