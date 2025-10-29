PUBLICACIONS
La UdL exhibeix a Barcelona la col·lecció ‘Primera lliçó’
La Càtedra Màrius Torres presenta a l’IEC els deu primers volums. Per iniciar-se en coneixements literaris
L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) va acollir ahir la presentació a Barcelona de la col·lecció Primera lliçó, per celebrar els deu primers volums d’aquesta iniciativa de la Càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida (UdL), coeditada amb Publicacions de l’Abadia de Montserrat i el suport de Prefabricats Pujol de Mollerussa. L’objectiu de Primera lliçó és oferir visions sumàries de matèries relacionades amb la literatura perquè serveixin d’introducció als lectors interessats.
El professor de Teoria de la Literatura de la UAB Pere Ballart va estrenar el número 1 de la sèrie, Primera lliçó sobre literatura, al quals han seguit en els últims mesos volums específics sobre grans autors (com per exemple Àngel Guimerà, Vicent Andrés Estellés i, el número 10, sobre Manuel de Pedrolo) i altres sobre disciplines literàries (l’assaig, el teatre, la mètrica catalana, el romanticisme, els trobadors i la narrativa).
Precisament, en l’acte estava prevista la intervenció de Pere Ballart, juntament amb altres autors d’aquesta col·lecció, entre ells el director de la Càtedra Màrius Torres, el professor de la UdL Joan Ramon Veny, a banda de la directora de Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Núria Mañé, i el president de la Societat Catalana de Llengua i Literatura de l’IEC, Daniel Casals.
Durant l’acte, van destacar la publicació prevista per a aquesta mateixa setmana de dos nous volums: sobre literatura grega antiga i el Renaixement; i l’edició imminent de dos més: sobre Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona, i la Il·lustració.
Veny també va destacar que Primera lliçó pretén convertir-se en “una biblioteca amb els coneixements bàsics indispensables que ha de tenir l’alumnat dels diversos graus d’estudis humanístics, especialment de Filologia Catalana, i qualsevol lector interessat en la literatura en general”.