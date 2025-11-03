Anuncien els primers caps de cartell del Magnífic Fest Lleida 2026: Love of Lesbian i The Molotovs
Tu Otra Bonita, Kitai, Alison Darwin i Rafa Ariño completen el primer avançament del cinquè aniversari del festival
El Magnífic Fest 2026 escalfa motors amb les primeres confirmacions del seu cartell més ambiciós fins a la data. Love of Lesbian hi oferirà l’únic concert d’aquest estiu a les terres de Lleida, mentre que The Molotovs consoliden la projecció internacional del festival. A més, la fusió mediterrània de Tu Otra Bonita, l’energia incontestable de Kitai, la projecció del talent emergent amb Alison Darwin i el segell local de Rafa Ariño completen una primera tanda d’artistes que s’han donat a conèixer aquest dilluns pel que serà el cinquè aniversari del festival lleidatà. El Magnífic Fest es farà els pròxims 19 i 20 de juny de 2026 al recinte firal de Les Firetes i pretén consolidar l’objectiu de “canviar la manera de viure la música a Lleida”.
El Magnífic Fest va néixer el 2022 amb l’aspiració de demostrar que a Lleida també hi pot haver grans concerts i “experiències musicals memorables” en un festival que situï el territori al centre del mapa cultural de l’estiu. Cinc anys després, des de l’organització estan convençuts que han aconseguit part d’aquesta fita amb milers de lleidatans que hi assisteixen com a “porta d’entrada al món dels festivals.”.
La cinquena edició vol reforçar el vincle amb la ciutat i la demarcació amb bandes com Love of Lesbian, uns referents del pop – rock indie estatal, amb una trajectòria que es remunta al 1997. Per la seva banda, una de les bandes joves més prometedores del Regne Unit, The Molotovs, representen el retorn de la mirada internacional al Magnífic Fest, que ja va comptar amb Miranda (Argentina) el 2023.
Amb membres que tot just superen l’adolescència, el trio londinenc ha estat apadrinat per grups llegendaris com Green Day, The Libertines, The Sex Pistols, Adam Ant o Blondie, i s’ha convertit en una sensació de la nova escena rock britànica. Amb una energia explosiva sobre l’escenari i un directe que ha omplert sales com Bush Hall o Dingwalls (Camden), The Moltovs arriben a Lleida en el marc d’un 2025 de creixement vertiginós. La seva actuació al Magnífic Fest 2026 es preveu com una de les més intenses i carismàtiques del cartell i simbolitza la voluntat del festival de continuar obrint finestres al panorama musical internacional.
Tu Otra Bonita, amb més de quinze anys de camí i una reputació a base de concerts intensos i catàrtics, preveuen aportar el missatge de ritme i veritat. La banda madrilenya estrena etapa amb un nou treball discogràfic i un directe més cru i proper al rock sense perdre de vista la festa mediterrània que els defineix. També pujaran a l’escenari Kitai, referents del rock alternatiu més elèctric i visceral. La banda ha signat fites com un rècord Guinness després de tocar 24 hores seguides o concerts en globus aerostàtic.
L’avançament del cartell es completa amb Alison Darwin, trio de Barcelona guanyador de la mostra Stellart, una iniciativa que acompanya i impulsa artistes de nova formada, que combina veu femenina i potent, greus contundents i guitarres elèctriques, convertint-se així en la cara i la veu del talent emergent de casa nostra. Tanca la primera tanda de confirmacions Rafa Ariño, DJ i productor lleidatà, que aportarà la connexió amb el públic local i l’energia nocturna per celebrar el cinquè aniversari.
Els abonaments de dos dies estan disponibles al preu de 86 euros. El Magnífic Fest és organitzat per Bonobo Group, La Traca Events i LineUp Music i compta amb el patrocini principal de Magna de San Miguel, a més del suport de la Paeria i la Diputació.