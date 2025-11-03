HISTÒRIA
Inici de la celebració del romànic com a Patrimoni
Els actes s’allargaran fins al 30 de novembre i ahir es va fer el primer a Boí
L’església de Sant Joan de Boí va donar ahir el tret de sortida al calendari d’activitats per commemorar els 25 anys de la proclamació de les esglésies romàniques com a Patrimoni de la Humanitat de la Unesco, que se celebrarà el proper 30 de novembre. L’alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, va assenyalar que els reptes de futur passen per un pla de prevenció dels temples i per continuar mantenint i reforçant el vincle amb el patrimoni humà. Els actes de commemoració han de servir per posar de relleu els habitants de la zona que al llarg dels segles han contribuït a deixar les esglésies com estan avui dia.
L’església de Sant Joan de Boí es va quedar petita ahir per acollir tots els que van voler participar en el primer acte de celebració, amb la projecció d’un vídeo inèdit en el qual veïns, la majoria ja morts, parlen de les festes, l’economia, la cultura i les maneres de viure a la vall fa segles.
El reconeixement de la Unesco va posicionar el conjunt d’esglésies Patrimoni de la Humanitat (Sant Climent de Taüll i Santa Maria de Taüll, Sant Feliu de Barruera, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d’Erill la Vall, Santa Maria de l’Assumpció de Cóll, Santa Maria de Cardet, la Nativitat de Durro i l’ermita de Sant Quirc de Durro) a escala mundial. En els últims 25 anys s’han registrat més de dos milions de visitants, va destacar Bruguera.
Els actes de celebració continuaran durant tot el mes i acabaran el proper dia 30 amb un repic de campanes de totes les esglésies de la Vall.