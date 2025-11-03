Torna la Festa del Cinema a Lleida: aquests són els cinemes amb entrades per només 3,50 euros
Les sales d'Ocine Premium, JCA d'Alpicat i Majèstic de Tàrrega ofereixen entrades a només 3,50 euros durant la 24a edició d'aquest esdeveniment
La vint-i-quatrena edició de la Festa del Cinema arriba novament a les sales lleidatanes des d'avui fins al dijous. Durant aquests quatre dies, els espectadors podran gaudir de tota la cartellera cinematogràfica a un preu reduït de només 3,50 euros per entrada, sense necessitat de cap acreditació prèvia.
Organitzada per la Federació de Cines d'Espanya, aquesta iniciativa compta amb l'adhesió de diverses sales de la comarca de Lleida. Entre les participants destaquen les sales d'Ocine Premium, els cinemes JCA d'Alpicat i el Majèstic de Tàrrega. També cal mencionar que Screenbox oferirà preus especials durant aquests dies, sumant-se així a aquesta proposta per fomentar l'assistència al cinema.
Una oportunitat per gaudir del setè art
Aquesta promoció, que s'ha consolidat com una de les més esperades pels aficionats al cinema, representa una excel·lent oportunitat per posar-se al dia amb les darreres estrenes de la cartellera a un preu molt assequible. La Festa del Cinema ha demostrat ser una eina efectiva per incrementar l'afluència d'espectadors a les sales, especialment en èpoques de menor assistència.