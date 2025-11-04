PEL·LÍCULES
Arranca la Festa del Cine, amb entrades a 3,50 euros fins dijous
En sales d’Alpicat, Lleida i Tàrrega
La 25 edició de la Festa del Cine va arrancar ahir en més de 330 complexos cinematogràfics de tot Espanya amb entrades a només 3,50 euros fins dijous. Com és habitual en cada una d’aquestes cites promocionals, diverses sales de Lleida es van sumar a la iniciativa impulsada per les federacions d’exhibidors i distribuïdors, amb el suport del ministeri de Cultura. Així, JCA Alpicat, Majèstic de Tàrrega i Screenbox Lleida hi participen de nou aquests quatre dies amb entrades a 3,50 €, mentre que Ocine Lleida fixa a les seues sales prèmium l’entrada a 4,90€. Val a recordar que Circuit Urgellenc va celebrar ahir també el dia de l’espectador (5,50 €) a les sales d’Agramunt, Balaguer, Bellpuig, Mollerussa, Tremp i Vielha, que només obren en cap de setmana i els dilluns. A la cartellera destaquen pel·lícules com Sirat, d’Oliver Laxe i candidata per Espanya als Oscars; Mi amiga Eva, Maspalomas, Expediente Warren: El último rito, Una batalla tras otra, Downton Abbey: El gran final, Springsteen. Deliver me from nowhere, Tron Ares, Los Tigres, Chainsaw Man, Tom y Jerry. Aventura en el tiempo i Cuerpos locos, entre d’altres.