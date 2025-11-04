MÚSICA
Love of Lesbian, primera estrella del Magnífic Fest
Únic concert de la banda de Santi Balmes el pròxim estiu a Ponent. El festival celebrarà cinc anys el 19 i 20 de juny
El Magnífic Fest va avançar ahir els primers noms del certamen del 2026, amb els quals el 19 i 20 de juny de l’any que ve celebrarà els seus primers cinc anys. El quartet barceloní Love of Lesbian, un referent del pop-rock indie estatal, serà un dels caps de cartell. La banda del cantant i guitarrista Santi Balmes oferirà a la capital del Segrià el seu únic concert a Ponent previst per al pròxim estiu, segons va destacar l’organització. La mirada internacional del festival arribarà de la mà del duo anglès The Molotovs. Els joveníssims germans Cartlidge (Mathew, a la guitarra i veu; Issey al baix, i habitualment acompanyats de bateria en format trio) s’han convertit els últims anys en la nova sensació de l’escena rockera britànica.
A més, el pop-rock i happy-punk de la banda madrilenya Tu Otra Bonita; l’energia rockera del grup Kitai; el talent emergent del trio barceloní Alison Darwin i el segell local del discjòquei Rafa Ariño completen la primera tanda anunciada d’artistes. Abonament per als dos dies, ja a la venda (86 euros, amb assegurança en cas de no assistència per causa justificada).