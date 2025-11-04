PREMIS
La Nit de Santa Llúcia serà al març la Nit de les Lletres Catalanes
La Nit de Santa Llúcia, que tradicionalment se celebrava al desembre, es convertirà en la Nit de les Lletres Catalanes, una gala literària que se celebrarà el dissabte 14 de març al Museu Nacional d’Art de Catalunya, impulsada per Òmnium i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), i que entregarà 12 guardons. Així ho van anunciar ahir el president d’Òmnium, Xavier Antich, i la de l’IEC, Teresa Cabré, que volen que aquesta Nit –esdeveniment que arriba a la 75 edició– es converteixi en “la cita cultural de referència de les lletres catalanes, a les quals donarà més projecció”. La gala continuarà entregant guardons que ja s’atorgaven la Nit de Santa Llúcia, com el Sant Jordi de novel·la, que augmentarà la dotació als 75.000 euros i es convertirà en el més ben dotat de les lletres catalanes. També es continuaran atorgant el Carles Riba de poesia; el Mercè Rodoreda de contes; el Folch i Torres de novel·la infantil; el Joaquim Ruyra de narrativa juvenil; el premi internacional Joan B. Cendrós i el Muriel Casals de comunicació. S’incorporaran el Premi Òmnium de novel·la publicada (25.000 €); Lo Somni de narrativa per a autors novells; el Montserrat Franquesa de traducció; el Vinyeta Ficomic, de còmic publicat en català; i l’Àngel Guimerà de literatura dramàtica a obra inèdita, amb un premi de 15.000 €, el més ben dotat a Espanya.