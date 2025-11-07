ART
Insten el MNAC a entregar els papers sobre Sixena
Documents sobre les inspeccions de les pintures. La jutge dona quinze dies i ho qualifica d’“útil” per complir el trasllat
El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 d’Osca va requerir ahir al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) que entregui a Aragó la documentació sol·licitada sobre les pintures murals de Sixena, i que encara no ha aportat. Per això, els atorga un termini de 15 dies, ja que la jutge considera “útil i pertinent” per poder executar la sentència que obliga a traslladar els murals al monestir oscenc.
El director general de Cultura del Govern d’Aragó, Pedro Olloqui, va assenyalar que aquesta nova resolució demostra que la justícia està “desplegant tota la força” per garantir els drets culturals dels aragonesos i que, a més, és una nova decisió que avala la necessitat que el MNAC cooperi en el compliment de la sentència.
Documentació escrita i gràfica
El Govern d’Aragó va demanar al MNAC documentació tant escrita com gràfica de les inspeccions periòdiques realitzades a les pintures de la sala capitular i a les pintures profanes de la sala 17 des del seu ingrés al museu el mes de juliol passat. En aquest sentit, es va assenyalar que en la documentació entregada al jutjat pel MNAC el passat 8 de setembre s’afirma que els equips del museu realitzen inspeccions de la superfície i examinen l’interior amb regularitat, per la qual cosa se sol·licita que s’entregui aquesta informació.
Per la seua part, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va reconèixer ahir durant una entrevista a la SER que el “molesta una mica que es qüestioni la professionalitat del MNAC i dels seus tècnics en la cura de les pintures de Sixena”. De nou, va insistir en la defensa dels tècnics del museu després que el Govern d’Aragó acusés d’“abandó” els professionals del museu en la conservació de les pintures murals al no ser “patrimoni català”.
Amb Rosalía, de l’alarmisme a la satisfacció
L’advocat de l’ajuntament de Vilanova de Sixena va dir ahir que creu que les pintures murals no van patir danys durant la festa de Rosalía amb motiu del seu nou àlbum, Lux, malgrat que ell mateix va demanar dimecres al jutjat d’Osca la suspensió de l’acte a l’entendre que podia posar en risc les pintures.