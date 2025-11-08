CERTAMEN
La dansa urbana, protagonista a Lleida amb 300 ballarins
Novena edició del festival internacional The Best On, el dia 15 a la Llotja
La dansa urbana tornarà a ser protagonista a Lleida aquest novembre amb la novena edició del festival internacional The Best On, impulsat per l’escola Dancescape amb “la voluntat de apostar per la formació, la creació i la salut connectant talent local i internacional i defensar la dansa urbana com una disciplina artística professional”. El certamen començarà demà i s’estendrà fins al dia 22, però el plat fort com sempre serà la gala, el dia 15 a la Llotja de Lleida, amb la participació d’uns 300 ballarins, de 15 companyies de tot el país i també d’Europa (Alemanya, Itàlia o Eslovàquia). La jornada arrancarà aquell dia al matí amb una classe magistral experimental a càrrec de Manel Cabeza, del Col·lectiu Kampai, guanyadors del 2024, i una sessió de waacking a càrrec de Soleila Chaou, que aprofundirà en l’expressivitat i la musicalitat d’aquest estil de dansa, originari de les discoteques de Los Angeles als anys 70. A partir de les 18.00 hores, les companyies presentaran les seues noves creacions davant d’un jurat internacional, que atorgarà tres premis de 6.000, 1.000 i 500 euros, segons criteris de creativitat, tècnica, qualitat i storytelling.
Una de les responsables del festival, Sandra Macià, va destacar l’impacte a la ciutat d’aquest certamen, que va nàixer el 2012 i que busca demostrar que la “dansa no només és per a ballarins sinó per a tots els públics”. La coorganitzadora, Laura Ferrer, va afegir que “l’arrel” del The Best On és donar oportunitats als coreògrafs, però també fa accessible aquesta disciplina per a tothom.