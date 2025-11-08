HISTÒRIA
Un treball sobre l’avi durant la guerra, Premi Robert Capa
Gerard Bellmunt Quintana (les Borges Blanques, 1977) va guanyar ahir la segona edició del Premi Robert Capa d’investigació amb un treball sobre la participació en la Guerra Civil i el posterior pas per camps de concentració del seu avi Joan, nascut a Puiggròs el 1915. L’obra és fruit de set anys d’investigació de Bellmunt per arxius històrics i militars d’arreu del país.
El guanyador rebrà 2.000 euros de premi i un trofeu en aquesta iniciativa impulsada per l’ajuntament d’Aitona, amb el suport de l’IEI i Fruiturisme. El jurat va declarar deserta la categoria de millor fotografia, entre les cinc presentades al certamen.
La quarta edició de les Jornades Robert Capa van arrancar ahir en aquesta localitat del Baix Segre amb una conferència a l’ajuntament a càrrec de la fotoperiodista Sandra Balsells i una visita d’alumnes d’ESO a la Ruta Capa. Des del consistori van destacar la subvenció de 20.462 euros rebuda per part de l’IEI per millorar la senyalització d’aquest espai, instal·lar elements de seguretat i adequar l’aparcament.
Avui està prevista la jornada central (des de les 11.00 h) amb un diàleg sobre fotògrafs de guerra i la taula redona Les dones i la guerra, amb Sandra Balsells, Tània Batlló, Mónica Bernabé i Rosa Maria Calaf.